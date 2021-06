Eerder dit jaar handelden 29.393 veelal jonge Nederlandse beleggers in aandelen van gamewinkelketen GameStop, zo meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag na onderzoek. De gemiddelde totale gekochte waarde kwam uit op 11.532 dollar (9.469 euro). Het aandeel GameStop steeg dankzij een online-oproep om de aandelen te kopen snel in waarde, waarmee hedgefondsen die hadden ingezet op een koersdaling, te kijken werden gezet.

Tussen januari en maart steeg de koers van het aandeel GameStop van zo'n 17 dollar naar ruim 347 dollar, vooral dankzij de inmenging van leden van het beleggersforum WallStreetBets op de grote Amerikaanse site Reddit. Deze groep besloot massaal aandelen in GameStop, een winkelketen die videogames verkoopt, te kopen.

Aan de hype deen vervolgens ook Nederlandse particuliere beleggers mee, die volgens de AFM niet eerder in aandelen van GameStop hadden gehandeld. De gemiddelde leeftijd was 31 jaar, de gemiddelde aankoopprijs van een aandeel 189 dollar.

Meestal bleef het niet bij een aandeel. Zo kochten zeker veertig beleggers voor meer dan 1 miljoen dollar aan aandelen, al dan niet via meerdere transacties. De gemiddelde totale gekochte waarde kwam uit op 11.532 dollar.

Het aandeel GameStop was vanwege de rage die rond de handel ontstond bij sommige Nederlandse brokers in februari en maart zelfs het meest verhandelde aandeel. De beleggers stapten relatief laat in. Zo'n 80 procent van de groep kwam in actie op of onder een koers van 279 dollar per aandeel, terwijl de overige 20 procent al ingestapt was toen de koers de grens van 100 dollar naderde.