Dat alle niet-essentiële winkels in het eerste kwartaal gesloten waren, was terug te zien in de omzetstijging bij post- en koeriersbedrijven. Hun omzet lag in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 36 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

Daarmee waren de post- en koeriersbedrijven de positieve uitschieters binnen de transportsector, die in het eerste kwartaal als geheel 4,1 minder omzet realiseerde ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar.

Dat kwam onder meer door de bedrijven die actief zijn in het personenvervoer, zoals busbedrijven en taxi's. Daarnaast hadden de dienstverleners voor de luchtvaart last van de reisbeperkingen die in het eerste kwartaal nog volop van kracht waren.

Ook de binnenvaart bleef in de eerste drie maanden van het jaar last houden van de coronacrisis. De passagiersreizen lagen stil, terwijl de goederenvervoerders ondanks een hoger vervoerd vrachtvolume last hadden van lagere vrachttarieven.

Luchtvaartbedrijven zijn het positiefst gestemd over het tweede kwartaal. Meer dan 90 procent van de bedrijven verwacht meer omzet te realiseren. Bij de transportbedrijven denkt 27 procent een omzetstijging te kunnen behalen.