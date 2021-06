India heeft bij de Europese Unie basmatirijst als exclusief Indiaas product geclaimd. Het land wil dat de Europese Commissie de Indiase rijst die uit streken aan de voet van de Himalaya komt officieel een geografisch beschermde aanduiding geeft. De andere natie die deze rijst, ook aan de voet van de Himalaya, produceert is Pakistan. Het land heeft bij de EU al geprotesteerd.

Indien de 'streekgarantie' wordt toegekend, mag er in de EU geen basmatirijst meer worden verkocht die niet uit India komt. Rijst is echter ook een belangrijk exportproduct van Pakistan dat de vierde rijstproducent op de wereld is. India is de grootste producent.

Pakistan exporteert tegenwoordig veel meer basmatirijst naar de EU dan India. Dat komt ook omdat in India meer problemen zijn met aanpassingen aan eisen die de EU aan het gebruik van pesticiden stelt. De EU voert jaarlijks ongeveer 300.000 ton basmati in waarvan nu twee derde uit Pakistan komt. De rest komt uit India.

Pakistan is inmiddels ook met procedures begonnen om de eigen basmati als exclusief Pakistaans te laten bestempelen en het land heeft meteen maar nog wat producten als exclusief geclaimd, zoals het roze zout uit de Himalaya.

De EU probeert de gemoederen te bedaren en heeft India en Pakistan gevraagd in gesprek te gaan over een gezamenlijke geografische aanduiding voor basmati. Een woordvoerder van de Europese Commissie hoopt dat de twee landen snel met onderhandelen beginnen en er deze zomer uitkomen.