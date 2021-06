Voor velen is de zonsverduistering van donderdag een mooi schouwspel, maar zonnepanelen hebben het er maar moeilijk mee. Door de verduistering kan namelijk plotseling tot 800 megawatt aan zonne-energie wegvallen. Netbeheerder TenneT wil voorkomen dat we tijdelijk zonder stroom komen te zitten en heeft alvast extra elektriciteit ingekocht.

Donderdag schuift de maan rond het middaguur gedeeltelijk voor de zon. Het is zes jaar geleden dat er in Nederland een eclips te zien was. Hoewel het donderdag maar om een gedeeltelijke verduistering gaat, kan het toch problemen geven voor het stroomnet. Dit komt doordat we de laatste jaren steeds meer gebruik zijn gaan maken van zonnepanelen.

Door de verduistering valt in korte tijd echter een aanzienlijk deel van het zonlicht weg, juist op een moment van de dag dat het elektriciteitsverbruik toeneemt. "Als het donderdag een zonnige dag is, kan er een kortstondige dip van 800 megawatt komen. Dat is meer dan het stroomverbruik in Amsterdam", legt een woordvoerder van TenneT uit. "Als je dat niet opvangt, kan dat zorgen voor kortsluiting en dus een tijdelijke stroomuitval."

Daarom heeft het bedrijf 400 megawatt aan stroom ingekocht, vooral bij gascentrales. Dit moet zorgen dat de stroomvoorziening op peil blijft. Dat TenneT geen 800 megawatt heeft ingekocht, komt doordat de beheerder altijd al 'reservestroom' tot zijn beschikking heeft.

Hoewel zonnepanelen vaker te maken krijgen met plotselinge uitval van zonlicht, vanwege bewolking, is een zonsverduistering toch echt een groter probleem. "Bewolking schuift over het land, waardoor een deel van de zonnepanelen wel gewoon stroom kan blijven leveren. En als een wolkendek de hele dag blijft hangen, gaan de panelen sowieso niet aan."

Een verduistering is anders. "Dan zie je dat alle zonnepanelen er tegelijkertijd mee te maken krijgen. Bovendien blijf het niet beperkt tot Nederland, heel Noordwest-Europa heeft er last van." Door de inkoop van stroom verwacht TenneT dat problemen donderdag zullen uitblijven.