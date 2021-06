El Salvador is het eerste land dat de bitcoin heeft geaccepteerd als wettig betaalmiddel. De volksvertegenwoordiging keurde woensdag het voorstel van het kabinet in ruime meerderheid goed, meldt het Amerikaanse CNBC. Het besluit kwam nadat de digitale munt in de afgelopen weken juist bijna de helft van zijn waarde had verloren.

De bitcoin heeft een sterk fluctuerende waarde. Toch weerhoudt dat de regering in het Midden-Amerikaanse land er niet van om er een nationale valuta van te maken. Het betekent onder meer dat burgers hun belastingen met bitcoins kunnen betalen. Het kabinet wil de bevolking stimuleren om trainingen over de digitale munt te volgen.

Tot dusver is de Amerikaanse dollar het enige wettige betaalmiddel in het land, dat ongeveer 6,5 miljoen inwoners heeft. Het nieuws van de goedkeuring door het parlement zorgde ervoor dat de waarde van de digitale munt kort na de stemming met 5 procent steeg.

Die stijging was welkom na enkele dramatische weken voor de munt. Waar de bitcoin een maand geleden nog op een waarde van bijna 60.000 dollar stond, is de cryptovaluta in de tussentijd bijna de helft van zijn waarde kwijt. De bitcoin staat nu op een waarde van ruim 34.000 dollar (bijna 28.000 euro).

Oorzaak van de daling is onder meer kritiek van multimiljardair Elon Musk. Hij ergert zich aan het feit dat het bitcoinsysteem veel energie slurpt en slecht is voor het milieu. Daarnaast heeft China onlangs maatregelen genomen om de handel in digitale valuta's te beperken.