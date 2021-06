De hoge huizenprijzen lijken hun uitwerking niet te missen op de aantrekkingskracht van het makelaarsvak. Het aantal makelaars in Nederland is in de afgelopen vijf jaar met 20 procent toegenomen en alleen dit jaar al kwamen er honderden bij. Iedereen kan zich makelaar noemen, branchevereniging NVM wil daar paal en perk aan stellen.

Makelaars verdienen hun geld door een percentage van de verkoopprijs in rekening te brengen bij de verkoper en ook steeds vaker de koper, omdat die een aankoopmakelaar meeneemt. Naarmate de huizenprijzen hoger worden, stijgen de verdiensten ook en dat is aantrekkelijk voor nieuwkomers. "Daar maken we ons wel zorgen over", zegt voorzitter Onno Hoes van de NVM.

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat het aantal makelaars in Nederland tussen 2016 en begin dit jaar met 20 procent is toegenomen tot bijna zestienduizend. In de afgelopen maanden kwamen er nog eens tegen de driehonderd bij. Hoes vindt dat een groot aantal. "Maar er komen ook veel makelaars bij op de bestaande kantoren."

Hij maakt zich echter meer zorgen over de vrijgevestigde makelaars. "Dat zijn cowboys." De branchevereniging is in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) "om voor elkaar te krijgen dat 'makelaar' een beschermde titel wordt". Volgen Hoes zijn er excessen op de woningmarkt, zoals op het vlak van discriminatie.

"Wij kennen tuchtrecht en een erecode, maar de vrijgevestigde makelaar, daar heb je geen grip op", zegt Hoes. Daarom pleit hij voor een verandering. "Als je een beschermde titel hebt, kun je die indien nodig ook weer afnemen."