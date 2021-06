Amerikaanse miljardairs als Jeff Bezos, Elon Musk en Michael Bloomberg hebben weinig tot geen belasting betaald tussen 2014 en 2018, blijkt woensdag uit een analyse van gelekte document van de Amerikaanse belastingdienst IRS in handen van onderzoeksplatform ProPublica.

In totaal betaalden de 25 rijkste Amerikanen tussen die jaren 13,6 miljard dollar (11,2 miljard euro) belasting over een gezamenlijk toegenomen vermogen van 401 miljard dollar (329 miljard euro). Slechts een fractie van dat vermogen (86 miljard) werd echter gezien als belastbaar inkomen waardoor er slechts 3,4 procent belasting over werd betaald.

Vertrekkend Amazon-baas Jeff Bezos betaalde in 2007 helemaal geen belasting, ondanks dat de aandelen van zijn bedrijf verdubbelden in waarde. In 2011, toen zijn vermogen ruim 18 miljard (ongeveer 15 miljard euro) bedroeg, gaf hij zelfs verliezen op bij de belastingdienst en ontving hij 4.000 dollar.

Ook vanuit superbelegger Warren Buffett vloeide weinig geld richting de Amerikaanse belastingdienst. Hij betaalde slechts 23,7 miljoen dollar (19,3 miljoen euro) belasting tussen 2014 en 2018, terwijl zijn vermogen steeg met 24,3 miljard dollar (bijna 20 miljard euro). Dat komt neer op 0,1 procent.

Filantroop en miljardair George Soros betaalde drie jaar lang zelfs helemaal geen belasting. Volgens zijn woordvoerder kwam dat omdat hij in die jaren verlies maakte op zijn investeringen. Tesla-baas Elon Musk betaalde over 2018 geen belasting.

De gemiddelde belastingdruk, het percentage belasting dat over inkomen wordt betaald, van de 25 miljardairs was in alle gevallen lager dan die van de doorsnee Amerikaan: 15,8 procent. Een Amerikaan met een modaal inkomen betaalt ongeveer 20 procent.

President Joe Biden werkt aan een plan om de rijkere Amerikanen zwaarder te belasten. Hij wil onder meer een nieuw tarief invoeren voor de superrijksten. Buffett, die dus zelf nauwelijks belasting betaalde, liet eerder al weten daar voorstander van te zijn.

Rijken maken gebruik van loopholes

De miljardairs hebben volgens ProPublica verschillende legale manieren om onder de hoge belastingtarieven uit te komen, waaronder het schenken van geld aan goede doelen. Ook worden vakantiehuizen, jachten, aandelen in bedrijven en andere investeringen niet gezien als vermogen door de Amerikaanse belastingdienst en dus blijft dat geld onbelast.

Pas over de winst na verkoop moet belasting worden betaald, maar ook in die situaties weten de miljardairs via zogenoemde loopholes belasting te ontwijken, schrijft het platform. Een van die tactieken is het lenen van enorme sommen geld en die ondersteunen met aandelen. Leningen worden in de VS niet belast en de rente die erover moet worden betaald is in veel gevallen ook nog eens aftrekbaar.

FBI doet onderzoek naar publicatie

Binnen het Witte Huis is ontsteld gereageerd op de publicaties van de geheime documenten door ProPublica. De FBI heeft gezegd te onderzoeken hoe de organisatie aan de informatie is gekomen.

Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki noemde het publiceren van de belastinggegevens dinsdag illegaal. De journalisten van ProPublica wilden niet zeggen hoe ze aan de gegevens zijn gekomen, maar benadrukken bij alle betrokkenen de informatie te hebben geverifieerd.