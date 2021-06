Een unieke gouden Amerikaanse munt heeft bij een veiling van Sotheby's in New York bijna 18,8 miljoen dollar opgebracht, omgerekend zo'n 15,5 miljoen euro. Dat is een record. De duurste munt tot dusver, ook geslagen in de Verenigde Staten, was een zilveren 'Flowing Hair-dollar' uit het eind van de 18e eeuw die in 2013 voor 10 miljoen dollar een andere eigenaar kreeg.

De dinsdag verkochte munt is een zogenoemde Double Eagle uit 1933 en oorspronkelijk 20 dollar waard. De serie kwam echter nooit in omloop omdat de toenmalige president Franklin Roosevelt besloot geen goud meer te gebruiken voor Amerikaans muntgeld.

Niet de hele bescheiden voorraad werd in een museum gelegd of omgesmolten, er verdwenen ook een aantal exemplaren. De politie wist de meeste te achterhalen, op één na voor zover bekend. Die kwam terecht in de particuliere verzameling van de Egyptische koning Farouk. Via via kwam het kostbare stuk weer in Amerikaanse handen. Wie de laatste koper is, is niet bekendgemaakt.

De biedingen op enkele zeldzame postzegels vielen tegen. Het pronkstuk, een '1 cent zwart op magenta' (1856) uit Brits-Guiana, werd afgehamerd op 8,3 miljoen dollar, terwijl op 10 miljoen tot 15 miljoen was gerekend. Een velletje van vier Amerikaanse zegels met een drukfout - een vliegtuigje staat op zijn kop afgebeeld - ging van de hand voor bijna 4,9 miljoen. Dat was iets minder dan de voorzichtigste schatting.