Het Franse Openbaar Ministerie (OM) heeft automaker Renault aangeklaagd vanwege bedrog met de uitstoot van zijn dieselauto's, schrijft Renault dinsdag. De Franse automaker ontkent de beschuldiging en zegt zich altijd aan Franse en Europese regels gehouden te hebben. De beschuldiging is alweer de zoveelste zaak in de dieselaffaire die begon bij de Duitse autogigant Volkswagen.

Het Franse OM heeft Renault tevens verzocht om 20 miljoen euro te betalen. 18 miljoen euro daarvan wordt gereserveerd voor eventuele boetes. Verder moet Renault een bankgarantie leveren van 60 miljoen euro voor het geval dat er schadeclaims moeten worden betaald.

De beschuldiging is een gevolg van een onderzoek van het Franse OM dat in januari 2017 werd gestart. Voor die tijd werd er ook al onderzoek gedaan naar de automaker en op basis van die doorzoekingen werd besloten verder te gaan.

Renault benadrukt in de verklaring dat het bedrijf op het moment van schrijven nog niet schuldig is bevonden. "Renault ontkent ook maar enige regel te hebben overtreden en benadrukt dat de voertuigen niet beschikken over sjoemelsoftware."

De beschuldiging is alweer het zoveelste hoofdstuk in het boek over de sjoemeldiesels. Het schandaal begon in 2015, toen aan het licht kwam dat de dieselauto's van Volkswagen door de software beter presteerden tijdens emissietests en zo schoner leken dan ze eigenlijk waren. Het dieselschandaal heeft de bekende Duitse automaker inmiddels al ruim 32 miljard euro aan boetes, aanpassingen aan auto's en juridische kosten gekost. Zo ver is het bij Renault nog lang niet.