De wereldeconomie maakt dit jaar waarschijnlijk een krachtig herstel door, maar veel ontwikkelingslanden en opkomende economieën blijven voorlopig worstelen met de coronapandemie en de nasleep ervan. Hierdoor verloopt het economisch herstel in deze gebieden veel langzamer dan in gebieden de Verenigde Staten of de Europese Unie. Dit stelt de Wereldbank bij zijn nieuwe economische ramingen.

Volgens de organisatie komt de groei dit jaar waarschijnlijk uit op 5,6 procent. Dat zou het sterkste groeitempo na een recessie in zo'n tachtig jaar zijn. Het betekent ook een verbetering ten opzichte van de groei van 4 procent die de Wereldbank begin dit jaar nog voorspelde voor 2021. Toch zal de mondiale economie eind dit jaar nog zo'n 2 procent onder het niveau uitkomen van wat in de periode voor de corona-uitbraak werd geraamd.

Voor ongeveer twee derde van de ontwikkelingslanden en opkomende economieën is het inkomensverlies per hoofd van de bevolking als gevolg van de crisis volgend jaar waarschijnlijk nog niet weggewerkt, denkt de Wereldbank.

In landen met lage inkomens waar de vaccinatiecampagnes achterblijven, zijn door de pandemie jarenlange inspanningen voor het bestrijden van armoede teniet gedaan. Economische problemen die er al waren zijn verergerd en de situatie is er veel onzekerder geworden.

"Hoewel er welkome tekenen zijn van wereldwijd herstel, blijft de pandemie armoede en ongelijkheid veroorzaken bij mensen in ontwikkelingslanden", zegt Wereldbank-president David Malpass.

Hij grijpt de raming aan om nogmaals te benadrukken dat de internationale gemeenschap moet helpen om vaccins goed over de wereld te verspreiden. Sommige landen kampen volgens hem nu ook met te hoge schulden.

Wereldbank wil extra geld voor aanpak coronapandemie

De Wereldbank stelde onlangs al samen met een aantal andere grote organisaties dat er extra geld uitgetrokken moet worden om de coronapandemie wereldwijd aan te pakken. Door het verschil in middelen dreigt namelijk een scheiding te ontstaan tussen rijke en arme landen.

De wereld zou juist moeten inzetten op vaccinaties in alle landen. Om dat beter te regelen zou 50 miljard dollar (ongeveer 41 miljard euro) nodig zijn. Eind 2021 zou dan in elk land minimaal 40 procent van de bevolking gevaccineerd kunnen zijn, stelden deskundigen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Halverwege volgend jaar zou dat overal 60 procent moeten zijn.