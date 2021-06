Nu het vaccineren op stoom komt, rijst ook de vraag hoe daarmee wordt omgegaan op de werkvloer. Veel werkgevers willen graag dat hun werknemers zich laten vaccineren tegen COVID-19. Maar afdwingen kunnen ze dat niet. Werkgeversorganisatie AWVN spreekt van een paradox, want werkgevers zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers.

"Je kunt werknemers wel verplichten om veiligheidsschoenen te dragen, want je wordt geacht je mensen veilig te laten werken. Maar in verband met corona weet je dus niet of je daaraan voldoet", zegt Jannes van der Velde van de AWVN.

"Je mag wel zeggen dat het verstandig is om je te laten inenten, maar je mag niet controleren wat er met je advies gebeurt." Want in dat geval komt de privacy in het gedrang, aldus Van der Velde.

"Ik begrijp dat werkgevers het wel verplicht zouden willen stellen", zegt voorzitter Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), waar vijftig vakverenigingen bij zijn aangesloten. "Maar wat ons betreft, hoort daar een bepaalde afweging bij. Kan het doel ook op een andere manier bereikt worden? Voorlopig kan dat, via de maatregelen zoals afstand houden en het dragen van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes."

'Mensen in een andere functie zetten, is niet goed'

Ook de werkgevers denken bij monde van de AWVN dat het voorlopig of het een of het ander is. "Zolang je niet kunt zeggen dat iedereen ingeënt is, zullen de kuchschermen en mondkapjes blijven." Werkgevers mogen zeker geen druk op werknemers uitoefenen om ervoor te zorgen dat ze zich laten vaccineren. "Mensen in een andere functie of op een andere plek zetten als ze zich niet willen laten vaccineren, is niet goed voor de verhoudingen", stelt de AWVN.

Vakbond De Unie vindt het een moeilijke kwestie. "Er zijn zoveel verschillende situaties en variabelen, zowel bij de werkgevers als de werknemers, dat je er per situatie op een of andere manier uit zult moeten komen." Het CNV zegt "een handvol" meldingen te hebben gekregen van werknemers die zich door de baas onder druk gezet voelen om zich te laten prikken. "We zien vooral dat veel werknemers gehoor geven aan de oproep om zich te laten vaccineren."

Mensen delen spontaan of ze al geprikt zijn

Dat ziet ook AWVN: "Je mag het dan wel niet registreren, maar je proeft wel hoe de meeste mensen erin zitten. En als veel mensen zich laten vaccineren, ontstaat op zeker moment groepsimmuniteit en lost het probleem zich vanzelf op." Van Holstein van de VCP vindt dat je groepsdruk van collega's bij het koffiezetapparaat moet voorkomen.

"Je kunt er natuurlijk wel over praten en dat gebeurt natuurlijk ook. En dan zie je dat mensen spontaan delen of ze gevaccineerd zijn of wanneer ze aan de beurt zijn." De voorzitter van de VCP benadruk dat de coronamaatregelen zoals het afstand houden nog steeds gelden. "De volksgezondheid is primair een zaak van de overheid. Als daar aanleiding toe is, zullen de maatregelen worden opgeheven, ook op de werkvloer."