Wie hoopt om voor een prikkie een horecazaak te kunnen overnemen, komt bedrogen uit. Er staan ondanks de coronacrisis fors minder cafés en restaurants te koop. Ook de interesse in het bestaande aanbod blijft onverminderd hoog. Dat zegt de eigenaar van horecasite.nl dinsdag in gesprek met de NOS.

Op de site, waar ondernemers hun cafés en restaurants te koop kunnen zetten, zou het aantal beschikbare zaken zijn gedaald tot zestienhonderd. "Dat waren er voor de crisis zo'n 2.500 tot 2.600", aldus site-eigenaar Ronald Kops tegenover de NOS. Hij vult aan dat de interesse in de aankoop van een horecazaak vooralsnog "niet afneemt."

Gert-Jan Mensink van Eigen Horeca Makelaar zag de afgelopen weken veel deals gesloten worden en beleefde afgelopen week naar eigen zeggen "de drukste week uit ons elfjarig bestaan". In gesprek met de NOS zegt Mensink dat vooral ondernemers die willen uitbreiden zich op de markt begeven. Ook ziet hij veel ketens zich roeren, net als koopjesjagers.

De horecamakelaars zoeken de verklaring voor de krapte in het aanbod in de overheidssteun. "Door de steunmaatregelen hebben veel ondernemers het volgehouden en komt er nauwelijks aanbod bij", zo wordt Joey Hehamahua van Klaassen Horecamakelaardij geciteerd.

Het aantal horecazaken in Nederland is ondanks de coronacrisis opgelopen tot een recordaantal van 65.405, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Of dat na het aflopen van de steunmaatregelen zo zal blijven, valt te bezien.

"Ondernemers komen hoe dan ook de komende maanden echt in zwaar weer. Daarom is het van belang dat steunmaatregelen niet te snel en niet te veel afgebouwd worden", aldus een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen de omroep.