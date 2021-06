De online modewinkel About You gaat volgende week naar de beurs. De Duitse start-up zet in op 21 tot 26 euro per aandeel, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend. Daarmee zou About You goed zijn voor een beurswaarde van ten minste 3,6 miljard en maximaal 4,4 miljard euro.

Met het geld van de beursgang wil de onlinespeler zijn technische infrastructuur opwaarderen.

De eerste handelsdag voor aandelen in About You, dat ook in Nederland actief is, staat gepland voor 16 juni. De onlineshop verkoopt naast kleding en schoenen ook accessoires. Ruim tweeduizend merken verkopen hun artikelen via About You. Daarnaast is het een partner van bol.com, dat sinds januari 2020 ook kleding verkoopt.

About You werd in 2014 opgericht en is inmiddels actief in 23 Europese landen. Het bedrijf behaalde over het gebroken boekjaar 2020-2021 voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljard euro. Het financieel jaar werd uiteindelijk afgesloten met een omzet van 1,17 miljard euro, een plus van 57 procent ten opzichte van het boekjaar ervoor.