De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in mei vijftig vliegtuigen afgeleverd bij klanten, het grootste aantal in een maand dit jaar. Dat meldt de vliegtuigmaker dinsdag. Daarmee komt het jaartotaal op 220, ruim 38 procent meer dan vorig jaar.

De toename laat zien dat het vertrouwen in de luchtvaart na een dramatisch 2020 weer langzaam terugkeert. Vorig jaar leverde de Europese vliegtuigbouwer in totaal 556 toestellen, tegenover 863 stuks in 2019. Dit verschil werd uiteraard veroorzaakt door de intrede van de coronapandemie.

Airbus wist onder meer weer eens een A380 af te leveren aan Emirates. Het was voor het eerst sinds december vorig jaar dat Airbus het grootste passagiersvliegtuig ter wereld aan een klant overhandigde. De vliegtuigbouwer zal dit jaar nog vier van zulke zogeheten 'superjumbojets' leveren, voordat de productie van het toestel wordt beëindigd vanwege de ingezakte vraag.

Vliegtuigbouwer Boeing, de grote Amerikaanse concurrent van Airbus, komt dinsdag met cijfers over het aantal leveringen.