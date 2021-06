Overbieden voor woningen is niet langer iets wat alleen in de Randstad voorkomt, concluderen het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In 2020 werd de helft van de verkochte Nederlandse koopwoningen boven de verkoopprijs verkocht. Vijf jaar eerder was dat nog slechts 7 procent van de woningen.

Het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd uitgevoerd, laat zien dat de spanning op de woningmarkt tussen 2015 en 2020 enorm is toegenomen.

Niet alleen werd een groter aandeel van de huizen boven de vraagprijs verkocht, ook was het veel meer wijdverspreid dan voorheen. Waar overbieden in 2017 volgens het CBS alleen in Amsterdam en in een aantal andere grote steden gebeurde, "was in 2020 overbieden de norm geworden door het hele land", aldus het statistiekbureau.

Verder nam het aantal gemeenten waarbij in doorsnee meer dan 2 procent overboden werd, drastisch toe. In 2017 was dit slechts in een enkele gemeente het geval en in 2020 werd in bijna vijftig gemeenten gemiddeld meer dan 2 procent overboden.

Deze huizenjacht heeft ook z'n weerga gehad op hoelang een woning te koop staat. In 2015 stonden tekoopborden gemiddeld tien maanden in de tuin, maar sindsdien is dat heel snel afgenomen. Vorig jaar stond een huis gemiddeld nog maar zo'n twee maanden te koop. In geen enkele provincie stonden koopwoningen langer dan drie maanden te koop.

De denktank van de Rabobank rekent voor dit jaar op ongeveer 234.000 verkochte woningen, zo laat het dinsdag weten. RaboResearch verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met gemiddeld 10,9 zullen stijgen ten opzichte van 2020. Voor volgend jaar houdt de denktank van de Rabobank rekening met prijzen die gemiddeld 4,6 procent hoger zullen liggen. Er zullen dan naar verwachting 218.000 woningen verkocht worden.

In 2022 zullen dankzij een toename in het aantal bouwvergunningen zo’n 70.000 nieuwe huizen gebouwd worden, zo heeft het ING Economisch Bureau berekend. In 2020 daalde de bouwproductie juist. In het eerste kwartaal van dit jaar liep de nieuwbouw nog achter op het niveau van het jaar ervoor.