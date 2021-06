Nederlandse consumenten hebben in mei voor het eerst in coronatijd meer geld uitgegeven dan in een maand vóór de coronapandemie. Volgens cijfers van de Rabobank werd er in mei 1 procent meer uitgegeven dan in mei 2019, toen de coronacrisis nog in geen velden of wegen te bekennen was. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar werd er bijna 13 procent meer besteed.

De stijgende consumptie valt niet geheel verrassend samen met de verdere heropening van de Nederlandse economie. "We zien - net als vorig jaar - dat naarmate de lockdownmaatregelen worden versoepeld, de uitgaven van consumenten sterk stijgen", aldus de bank. Sinds eind april is het weer mogelijk om een winkel in te lopen zonder een afspraak te maken, geldt er geen maximum aantal winkelbezoekers en zijn onder meer terrassen weer open voor publiek.

Huishoudens gaven dus iets meer uit ten opzichte van mei 2019, maar het uitgavenpatroon is door de coronapandemie wel op de schop gegaan. Zo geven we veel meer uit aan boodschappen door het sluiten van de horeca en zijn de uitgaven in de categorie 'tuin en dier' ruim 35 procent hoger. De grootste verandering is te zien in de categorie 'huishouden en elektronica'; huishoudens besteden daar nu bijna 54 procent meer dan twee jaar geleden, vanwege het vele thuis zijn.

Door de versoepelde maatregelen van afgelopen maand werd er ook meer geld besteed in onder meer de horeca. Daar liggen de uitgaven nog steeds ongeveer 18 procent lager dan in 2019, maar dat is een flink herstel ten opzichte van april. Toen werd er nog bijna 38 procent minder uitgegeven in de horeca. Dat herstel zal zich naar verwachting deze maand doorzetten door de verdere versoepelingen, gecombineerd met het zonnige weer.