Bij de productie van stroom zijn in het eerste kwartaal van dit jaar veel meer kolen gebruikt dan in dezelfde periode vorig jaar (+42 procent). Tegelijkertijd is er ook meer stroom opgewekt met behulp van zonnepanelen, biomassa en windmolens. Dat blijkt uit dinsdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers.

Dat er meer kolen zijn gebruikt, komt onder meer doordat de prijs op de wereldmarkt relatief laag was in het eerste kwartaal. Daarnaast speelde mee dat er minder onderhoud is gepleegd aan kolencentrales, waardoor ze langere tijd in gebruik waren.

Ook uit hernieuwbare bronnen is meer stroom opgewekt in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat kwam onder meer doordat er steeds meer zonnepanelen worden geplaatst. Ook het realiseren van nieuwe windparken, zoals op zee bij Borssele, draagt hieraan bij. Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen was in het voorbije kwartaal goed voor 28 procent van de totale stroomproductie.

In totaal is in de eerste drie maanden van dit jaar 6 procent (1,8 miljard kWh) meer stroom opgewekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit hernieuwbare bronnen is 1,5 miljard kWh extra geproduceerd, de plus bij kolen kwam uit op 1,1 miljard kWh. Met aardgas werd juist minder opgewekt (-0,6 kWh). Hier speelden de hoge gasprijzen een rol, evenals veel onderhoud aan gasgestookte centrales.