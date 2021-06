De prijs van benzine is tot nieuwe recordhoogte gestegen. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor 1 liter benzine ligt nu op 1,905 euro, blijkt maandag uit cijfers van UnitedConsumers.

Het heeft lang geduurd voordat het oude record uit 2012 sneuvelde; dat gebeurde op 5 mei van dit jaar. Toen ging de prijs naar 1,897 euro. Dat record heeft niet lang standgehouden. Paul van Selms van UnitedConsumers denkt dat de prijs wel eens richting de 2 euro per liter zou kunnen gaan.

"Er worden steeds meer milieueisen aan oliemaatschappijen gesteld, dat zal een prijsopdrijvend effect hebben", denkt Van Selms. "Het zal in ieder geval nooit leiden tot een prijsverlaging."

Dat de benzineprijs nu rap oploopt, heeft alles te maken met de olieprijs die ook stijgt, en dat komt ook doordat de economie weer aantrekt. De prijs van 1 liter diesel is dit jaar ook bezig aan een opmars, maar het recordniveau van 2012 is in het geval van deze brandstof nog relatief ver weg.

1 liter diesel kost nu 1,544 euro, op het hoogtepunt was dat 1,558 euro.