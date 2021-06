Sywert van Lienden gaf zondag in het televisieprogramma Buitenhof meer uitleg over zijn omstreden mondkapjesdeal. Het bedrag van 9 miljoen euro dat hij persoonlijk aan de deal overhield vond hij "onuitlegbaar", maar hij zei dat het bedrag een maatschappelijke bestemming krijgt. Hoe dat precies gebeurt, is nog onduidelijk en moeilijk te voorspellen. Beleggingsdeskundige Corné van Zeijl heeft wel een idee.

Zo'n 600.000 mensen keken zondag naar het gesprek tussen Van Lienden en interviewer Twan Huys. Die kijkers zullen niet veel wijzer zijn geworden, want een duidelijk antwoord op de vraag wat er met het geld gebeurt, kwam er niet.

Van Lienden zei dat het geld in een stichting zit, waar hij zelf bestuurder van is. De 9 miljoen euro wordt "bijvoorbeeld belegd". De rendementen kan hij dan teruggeven aan de maatschappij. Wel zei hij meerdere keren tegen Huys dat hij niet van plan is om het geld zelf aan te raken en dat hij er een maatschappelijke bestemming voor wil vinden.

Van Lienden deed Huys geen belofte. "Stel dat ik, weet ik veel, in de schuldhulpverlening raak, dan moet ik het wel aanraken. Maar dat is zo'n extreem scenario. Ik hoop dat dat niet nodig is en dat ik gewoon kan werken."

Hij noemde alvast twee bestemmingen voor het geld. "Dat zit in de richting van kankeronderzoek voor met name jonge mensen, en kinderen uit kansarme gezinnen. Dat zijn twee onderwerpen die mij nauw aan het hart gaan."

Onduidelijk hoeveel naar goede doelen gaat

Toch blijft onduidelijk of hij alleen het rendement van zijn vermogen doneert aan die doelen, of dat al het geld daarvoor bedoeld is. Van Lienden ging niet in op een verzoek van NU.nl om meer informatie over zijn plannen voor het geld.

Beleggingsdeskundige Corné van Zeijl ziet wel vaker dat mensen met grote vermogens hun geld beleggen om de winsten aan goede doelen te geven. Hij verwacht na het zien van het interview in ieder geval niet dat Van Lienden het geld op een spaarrekening zet. "Met dat bedrag heb je door de rente een negatief rendement, dus dat kunnen we uitsluiten."

Van Zeijl vermoedt daarom dat Van Lienden het inderdaad zal beleggen, maar ook dan heb je geen zekerheid over of en hoeveel je dan verdient. "Hoe hij het belegt, hangt helemaal af van hoezeer hij aan het geld gehecht is. Als je heel risicovol belegt, kun je veel geld verdienen. Maar je kunt ook je inleg kwijtraken."

'Beste is het hele bedrag in één keer weggeven'

Had hij het afgelopen jaar zijn geld in de AEX gestopt, dan had hij een rendement van 16,5 procent gehaald. Dat komt neer op een winst van bijna 1,5 miljoen euro. Had hij het in staatsobligaties gestopt, dan had hij juist een paar procent verlies gemaakt.

Maar, tekent Van Zeijl ook aan, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dus als Van Lienden zo veel mogelijk geld een "maatschappelijke bestemming" wil geven, wat kan hij dan het beste doen? Van Zeijl: "De beste manier is om het hele bedrag aan instanties te geven, zodat ze niet afhankelijk zijn van een mogelijk rendement."