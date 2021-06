Tesla is niet langer de meest verkochte elektrische auto in Nederland. Het bedrijf van miljardair Elon Musk is in de eerste vijf maanden van dit jaar voorbijgestreefd door onder meer SKODA en Kia. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RAI Vereniging, waarover Het Financieele Dagblad (FD) maandag publiceert.

Tesla was de afgelopen jaren telkens de meest verkochte elektrische auto. Zo had het in de eerste vijf maanden van 2018 een marktaandeel van 28,3 procent. Dat was vorig jaar al gekrompen naar 18 procent, al was het daarmee nog steeds de grootste. In de eerste vijf maanden van dit jaar blijft het aandeel steken op 4,8 procent.

Maar liefst vier modellen van andere fabrikanten werden tot en met mei vaker verkocht dan de Tesla's. Populairst is de SKODA ENYAQ, waarvan er 1.209 zijn verkocht in die periode, wat neerkomt op een marktaandeel van 11,8 procent. Het aantal Tesla's kwam uit op 494. Ook Kia, BMW en Volvo hebben elektrische modellen die dit jaar meer zijn verkocht dan de voormalige marktleider.

BOVAG is niet verbaasd dat Tesla in de voorbije maanden voorbijgestreefd is. "Dit zag je aankomen. De markt voor elektrische auto's is volwassen geworden en andere fabrikanten hebben ook goede modellen op de markt gebracht. Daarom ben je niet meer afhankelijk van één pionier."

RAI Vereniging voegt daaraan toe dat het ook te maken heeft met bijtellingsregels die begin dit jaar zijn gewijzigd. Daardoor betalen zakelijke rijders nu meer belasting voor een Tesla Model 3, terwijl dat voor veel andere auto's niet geldt.

Als niet wordt gekeken naar autoverkopen maar naar autobezit, dan is Tesla nog altijd met afstand de grootste. Bijna een op de drie elektrische auto's is een Tesla (29,29 procent). Nummer twee Volkswagen komt niet verder dan 13,48 procent.