De gemiddelde loonstijging die vorige maand in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) is afgesproken, komt uit op 2,2 procent. Dat is de grootste toename van de lonen in de afspraken die tot dusver dit jaar zijn gemaakt, meldt werkgeversorganisatie AWVN maandag.

In mei zijn dertig cao-akkoorden gesloten. "Meer dan in mei vorig jaar en bijna gelijk aan het gemiddelde aantal meiakkoorden van de afgelopen jaren", aldus AWVN. Door de coronacrisis lag ook het cao-overleg enige tijd op zijn gat.

In afspraken van eerder dit jaar was juist sprake van een neergaande lijn. Gemiddeld komt de loonsverhoging in de dit jaar gemaakte afspraken uit op 1,92 procent. Nog altijd lager dan het gemiddelde van 2,3 over vorig jaar.

"De meeste gemaakte loonafspraak dit jaar is de 0 procent", stelt AWVN. Bijna een half miljoen werknemers blijven op die nullijn.