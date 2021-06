Het aantal afgesloten hypotheken voor koopwoningen is in mei wat kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder. De hypotheken werden vorige maand echter wel voor een hoger bedrag afgesloten, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag.

In totaal werden in mei 36.803 hypotheken afgesloten. Dat waren er een jaar eerder nog 37.517. Met de leningen was een totaalbedrag van 8,6 miljard euro gemoeid, wat ongeveer hetzelfde bedrag is als in mei vorig jaar.

Volgens HDN was vorige maand sprake van een lichte tempering na de drukke eerste vier maanden van het jaar. In januari zorgde het schrappen van de overdrachtsbelasting voor jonge starters op de woningmarkt ervoor dat met name die groep meer hypotheken aanvroeg. Door de rentedaling in februari was ook in maart en april sprake van een markt die "op volle toeren" draaide.

Ondanks de lichte terugval in mei is dit jaar tot dusver een recordaantal hypotheken afgesloten. De terugval lijkt echter van korte duur, want in tegenstelling tot het aantal afgesloten hypotheken bereikte het aantal aangevraagde hypotheken juist een recordhoogte. HDN telde vorige maand 48.911 aanvragen.

De organisatie schat dat ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN verloopt.