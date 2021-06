Vrijwel alle ziekenhuizen hebben vorig jaar een positief resultaat geboekt en winst gemaakt, ondanks een flinke daling van het aantal (poliklinische) behandelingen en het aantal opnames. Dat stelt Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, na een eerste analyse van de jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen over het afgelopen boekjaar.

In totaal zijn de cijfers van 37 ziekenhuizen (goed voor 61 procent van de totale omzet van de sector) onderzocht.

Deze ziekenhuizen boekten in 2020 samen een positief resultaat van 261 miljoen euro bij een omzet van 18,6 miljard euro, een rendement dat vergelijkbaar is met het 'gewone' productiejaar 2019. Dit is te danken aan de compensatieregeling voor het omzetverlies en de extra kosten tijdens de coronapandemie, stelt Intrakoop.

De omzetstijging heeft voor een deel een zogeheten incidenteel karakter. Daarbij gaat het om de compensatie voor de coronazorg die ziekenhuizen hebben ontvangen en een subsidie voor de zorgbonus, die zijn opgeteld bij de omzet. Eind vorig jaar kreeg al het zorgpersoneel een eenmalige bonus van duizend euro.

Vorig jaar was het nog de verwachting dat veel ziekenhuizen in de rode cijfers zouden belanden door de coronacrisis. Dat is dus niet het geval. Wel wordt volgens Intrakoop duidelijk wat de impact is geweest van de zogeheten uitgestelde zorg op de productiecijfers. Het aantal eerste poliklinische bezoeken daalde met maar liefst 22,1 procent. Ook de klinische capaciteit (het aantal bedden) daalde met 4,1 procent tot een totaal van 20.991 bedden.