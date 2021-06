Door de coronacrisis zijn Nederlanders veel meer gaan snoepen, blijkt uit cijfers van ABN AMRO waar de NOS maandag over schrijft. De bank analyseerde cijfers van supermarkten, drogisterijen en tankstations en daaruit komt naar voren dat we vorig jaar bijvoorbeeld 7 procent meer aan chocola uitgaven.

Ook de omzet van drop en suikerwaren als zure matten, winegums en fruitgom groeide met 6 procent. En in de eerste vier maanden van dit jaar snoepten consumenten nog wat meer, want de omzet van zowel chocola als snoep groeide met 9 procent.

De stijging van onze uitgaven aan snoepgoed is opvallend. In de afgelopen jaren zijn consumenten daar juist steeds minder aan gaan uitgeven, omdat ze zich meer bewust werden van de negatieve gevolgen van snoepen. Toch is de kans groot dat onze uitgaven aan snoepgoed de komende tijd nóg wat verder stijgen. Vaak snoepen mensen meer tijdens grote sportevenementen als het EK voetbal en de Olympische Spelen.

Overigens komt er nog een andere opvallende conclusie uit het onderzoek van ABN AMRO, schrijft de NOS. We zijn weliswaar meer gaan snoepen, maar een frisse adem vonden we in het afgelopen jaar kennelijk minder belangrijk. Volgens de bank daalden onze uitgaven aan pepermunt en verfrissende kauwgom flink. Bij Cloetta Holland, fabrikant van onder meer Sportlife en King, daalden de verkopen van pepermunt en kauwgom met bijna 15 procent.