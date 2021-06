Dick Benschop, president-directeur van luchthaven Schiphol, gaat ervan uit dat Lelystad Airport opengaat. Volgens hem is het logisch dat een nieuw kabinet daartoe besluit, omdat dat in lijn is met voorgaande besluitvorming. De opening van Lelystad was vanwege de coronacrisis al uitgesteld tot november 2021 en leek door de trage voortgang van de formatie nog meer vertraging op te lopen.

Benschop zei zondag in de uitzending van Buitenhof ook te verwachten dat het aantal vliegbewegingen van voor de coronacrisis weer wordt bereikt, waardoor Lelystad nodig zal zijn. Daarnaast is de combinatie van Lelystad, dat onderdeel van Schiphol Group is, en Schiphol volgens de topman belangrijk voor het internationaal verbinden van het bedrijfsleven.

In het vorige regeerakkoord is afgesproken dat Lelystad vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol, dat daardoor meer ruimte krijgt zich te ontwikkelen als internationaal knooppunt. Daardoor wordt de verdeling van het vliegverkeer beter, zei Benschop.

De Schiphol-topman gaat er ook van uit dat het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen verplicht wordt gesteld. Volgens milieuorganisaties is Schiphol een van de grootste vervuilers van Nederland. Benschop denkt dat in 2030 zo'n 14 procent van de brandstoffen die Schiphol gebruikt duurzaam kunnen zijn.

Hij denkt dat de koppeling van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame brandstoffen met de luchtvaart banen kan opleveren."In Rotterdam en Delfzijl worden al fabrieken voor duurzame brandstoffen gebouwd", aldus de topman.

"Het enige perspectief dat aanvaardbaar is, is grote stappen zetten in duurzaamheid. Ik denk dat dat mogelijk is en dat zal ook een voorwaarde zijn voor de mogelijkheden van Schiphol in de toekomst." Om de klimaatdoelen in 2050 te halen, zijn volgens Benschop ook innovatie en een nationaal onderzoeks- en ontwikkelprogramma voor elektrisch vliegen en waterstof nodig. "We zullen alles nodig hebben."