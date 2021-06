Fiat heeft afgelopen vrijdag aangekondigd voortaan alleen nog elektrische auto's te bouwen. De transitie wordt in 2025 in gang gezet en moet in 2030 afgerond zijn. Daarmee voegt het Italiaanse merk zich bij een groeiend aantal automerken dat ook volledig elektrisch gaat.

De stap van Fiat is een bijzondere, omdat het merk ook buiten Europa een grote speler is. Denk daarbij aan landen als Brazilië en Turkije, waar elektrisch rijden verre van gemeengoed is. De stap is ook opzienbarend omdat Fiat pas vorig jaar zijn eerste echte serieuze elektrische auto presenteerde in de vorm van de 500e.

Toch moest er iets gebeuren bij het merk, al was het alleen maar omdat de populariteit van Fiat achteruitholt. Waar het merk in Nederland in de jaren tachtig nog meer dan eens goed was voor ruim 30.000 exemplaren per jaar, waren dat er in 2020 nog maar 5.000 stuks. In diezelfde periode kromp het marktaandeel op de Italiaanse thuismarkt van zo'n 45 procent naar 15 procent.

Fiat profiteert van het gegeven dat het sinds begin dit jaar officieel onderdeel is van Stellantis, het bedrijf dat is ontstaan uit de fusie tussen het Franse PSA en Fiat Chrysler Automobiles. Daarmee heeft Fiat niet alleen meer slagkracht, maar kan het ook meeliften op het werk dat al door PSA was gedaan.

Dat concern heeft namelijk al een geschikte basis voor meerdere elektrische modellen. Zo hebben de elektrische auto's van de merken DS, Citroën, Opel en Peugeot dezelfde techniek. Daarnaast had PSA voorafgaand aan de fusie een nieuw, volledig elektrisch platform voor middelgrote auto's gereed.

Merken die volledig elektrisch gaan Bentley: 2030 (vanaf 2025 alleen stekkerauto's)

Fiat: 2030

Ford: 2030 (alleen in Europa)

General Motors: 2035 (alleen personenwagens)

Jaguar: 2025

MINI: 2030

Volvo: uiterlijk 2030

Druk van Europese regelgeving lijkt doorslaggevend

De aankondigingen van de verschillende merken komen niet uit de lucht vallen. Die hebben alles te maken met het gegeven dat fabrikanten elektrificatie hard nodig hebben om aan de in 2020 aangescherpte Europese CO2-regels te kunnen voldoen.

Sinds 1 januari van dat jaar is die limiet voor de gemiddelde vlootuitstoot teruggebracht tot 95 gram per kilometer. Komt een fabrikant daarboven, dan staat het bedrijf een torenhoge boete te wachten.

Auto's die minder dan 50 gram per kilometer uitstoten (dat zijn volledig elektrische auto's en ook steeds meer plug-inhybrides) genieten een superkrediet. Dat is lucratief, want dit jaar mag een auto die onder de 50 gram zit voor 1,67 meegeteld worden en in 2022 nog altijd voor 1,33 verkochte auto's.

Ten slotte komen steeds meer landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, met plannen om überhaupt geen nieuwe auto's met brandstofmotor meer toe te laten.

Het kan snel gaan

Naast de merken die al hebben aangekondigd volledig elektrisch te zullen gaan, heb je er ook nog een aantal die op het vinkentouw zitten. Daaronder ook een grote naam als Volkswagen.

"In 2025 is het mogelijk dat 50 procent van de Volkswagen-verkoop in Nederland uit elektrische modellen bestaat. Ik hoop dat ons gehele aanbod bij jullie in 2030 elektrisch is", zei Thomas Ulbrich, de man die bij Volkswagen verantwoordelijk is voor de strategie op het vlak van elektrische mobiliteit, eind 2018 tegen NU.nl.

Hyundai laat zien dat zo'n stap niet ondenkbaar is. Zo levert het merk in Noorwegen, al jaren de koploper als het om elektrisch rijden gaat, nu al uitsluitend auto's met elektrische of hybride aandrijving.

