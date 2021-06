De landen in de G7 hebben zaterdag een akkoord bereikt over een internationaal belastingplan dat een wereldwijd minimumtarief van 15 procent op bedrijfswinsten omvat. Dat moet belastingontwijking wereldwijd ontmoedigen.

De ministers van Financiën van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Japan, Canada, Duitsland en de Verenigde Staten zijn in Londen bijeen om te praten over het plan van het Witte Huis voor een internationaal minimumtarief.

De G7-leden behoren tot de landen met de grootste economieën ter wereld. Met het akkoord tussen deze landen is de volgende stap een bredere overeenkomst, die tot stand moet komen op een bijeenkomst van de G20 in juli.

Later zouden dan besprekingen met ongeveer 135 landen moeten plaatsvinden over het belastingplan onder de hoede van de Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO). Dat zou kunnen leiden tot de grootste verandering in de internationale vennootschapsbelasting in een eeuw.

Het plan zou onder andere grote Amerikaanse techbedrijven als Apple, Facebook, Google en Amazon dwingen om belastingen te betalen in landen waar ook de omzetten worden behaald. Nu betalen ze alleen belastingen in landen waar ze gevestigd zijn.