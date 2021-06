De oer-Hollandse winkelketen HEMA zal zich de komende jaren vooral richten op het versterken van de thuismarkten Benelux en Frankrijk. De tijd van internationale uitbreiding naar bijvoorbeeld Mexico komt daarmee voorlopig ten einde, zegt nieuwbakken HEMA-topvrouw Saskia Egas Reparaz zaterdag in Het Financieele Dagblad. Ook zullen enkele winkels in die verre oorden de deuren moeten sluiten.

Egas Reparaz, die overkwam van drogisterijketen Etos, stapt binnen na een zeer hectische periode voor de bekende winkelketen. Mede door de coronacrisis stapelde HEMA de verliezen op en kwam de winkelketen in financiële moeilijkheden. Daarom moest er een nieuwe eigenaar gevonden worden. De familie achter de Jumbo-supermarkten (Van Eerd) en de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom namen het bedrijf over. Net voor het einde van het jaar was de deal rond.

Met de deal zijn de meest urgente financiële problemen achter de rug, wat de nieuwe topvrouw de ruimte geeft om naar de toekomst te kijken. Een van de eerste stappen die de HEMA zal zetten, is het doorlichten van de winkels. "Daar is werk te verrichten. We moeten investeren in de winkels, zorgen dat ze gezelliger worden", zegt Egas Reparaz tegen Het Financieele Dagblad.

Ook wordt er verder dan alleen de inrichting van de winkels gekeken. De nieuwe CEO, die dinsdag begon, gaat zich vooral richten op het verbeteren van de thuismarkten: de Benelux en Frankrijk. Daarmee komt internationale uitbreiding - HEMA opende de afgelopen jaren winkels in onder meer Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten - voorlopig op een lager pitje te staan en worden er zelfs winkels gesloten in die contreien.

Met het op de lange baan schuiven van uitbreiding buiten Europa verschilt Egas Reparaz met haar voorganger Tjeerd Jegen, die juist een voorstander was van het wereldwijd verspreiden van de bekende HEMA-tompouce. "Al die landen kosten inzet en aandacht. Misschien is buitenlandse expansie best een goed idee, ooit, maar het is nu niet opdracht één", aldus de nieuwe topvrouw.