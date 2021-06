Belangenorganisatie Foodwatch dient bij de Nederlandse Reclame Code Commissie (NRC) een klacht in tegen fastfoodketen McDonald's. Volgens de groep overtreedt McDonald's verschillende regels met reclame die gericht is op kinderen.

Foodwatch wijst dan vooral naar de socialmediacampagnes van het bedrijf. "We hebben McDonald's meermaals betrapt op reclame voor zijn Happy Meals op Instagram met bekende kinderidolen als My Little Pony", zegt de organisatie.

Foodwatch wijst erop dat het sinds juli 2020 in Nederland verboden is om kinderidolen te gebruiken in advertenties voor ongezonde voeding of frisdrank, al geeft de organisatie zelf toe dat de regels niet duidelijk maken in hoeverre dat op sociale media ook verboden is. Op de meeste kanalen is bovendien een leeftijdsgrens van dertien of zestien jaar.

"Dat betekent in principe dus dat kinderen tussen zeven en twaalf jaar, voor wie de regels zijn gemaakt, de advertenties niet te zien krijgen. Maar in de praktijk weten kinderen die leeftijdsgrens handig te omzeilen door een hogere leeftijd op te geven bij registratie."

Daarnaast wijst de organisatie erop dat McDonald's inderdaad geen idolen meer gebruikt op verpakkingen, zoals de regels opleggen, maar wel speelgoed van figuren uit kinderprogramma's in de verpakkingen van een Happy Meal stopt. Daarmee zou het bedrijf de regelgeving omzeilen.

Kabinet bekijkt mogelijkheden om reclamecode aan te scherpen

Foodwatch dient de klacht in naar aanleiding van de Monitor Kindermarketing voor Voedingsproducten, waaruit blijkt dat McDonald's een actieve adverteerder is. Het bedrijf zou verantwoordelijk zijn voor 97,7 procent van de 1.091 voedingsreclames op tv.

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zei vrijdag in een reactie op de monitor dat hij bekijkt of te achterhalen is hoeveel kinderen op sociale media jonger dan dertien jaar zijn. Ook gaat hij zijn best doen om de huidige reclamecode aan te scherpen "zodat ook sociale media worden meegenomen".

Foodwatch hoopt nu dat de klacht bij de NRC meer duidelijkheid schept over de regels rond voedingsreclame voor kinderen.