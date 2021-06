Aziatische restaurants in Nederland mogen voorlopig geen koks van buiten de EU halen, als het aan demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) ligt. Volgens de bewindsman is er sprake van misstanden en worden de betreffende regelingen misbruikt. Daarom moet er een stop op komen. Ook gaat de minister kijken wat hij kan doen om wantoestanden bij de restaurants aan te pakken.

Sinds een aantal jaren mogen Aziatische restaurants in Nederland koks van buiten de Europese Unie halen, omdat er een tekort aan goede koks in ons land is. Hiervoor is een speciale regeling in het leven geroepen.

Volgens Koolmees wordt deze regeling misbruikt en zorgt ze voor mensenhandel. Hij wil de regeling dan ook zo snel mogelijk opschorten. De bewindsman hoopt binnen vier weken hiervoor toestemming te krijgen van de Tweede Kamer. Als de regeling inderdaad wordt opgeschort, komt hij mogelijk later in aangescherpte vorm terug.

Daarnaast zou sprake zijn van misstanden bij de restaurants. De koks van buiten de EU zouden niet goed weten wat hun rechten zijn. Daardoor zouden ze in een aantal gevallen worden uitgebuit doordat ze lange dagen moeten maken en in slechte omstandigheden moeten leven.

De minister gaat nu bekijken wat hij kan doen tegen deze wantoestanden. Hij hoopt hierover nog voor de zomer duidelijkheid te hebben.