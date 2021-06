Horecagelegenheden zoals eetcafés en restaurants mogen zaterdag voor het eerst sinds oktober gasten binnen verwelkomen en in de watten leggen. Hoewel de stoelen weer van tafel gehaald kunnen worden, gelden er nog flink wat coronamaatregelen. Hierdoor is opengaan voor veel horecazaken nog alles behalve winstgevend.

Ondanks de heropening van binnenruimtes en de latere sluitingstijd, mogen horecagelegenheden nog steeds maar vijftig gasten tegelijk (zowel binnen als buiten) ontvangen en geldt er een maximum van vier mensen aan één tafel. Hierdoor is opengaan niet voor iedere onderneming rendabel.

"Ik denk dat een deel van de restaurants en cafés de deuren gesloten toch nog zal houden", zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij neemt een van zijn eigen kroegen als voorbeeld. "Stel dat het gaat regenen, dan kan ik niet zomaar mijn hele terras binnen huisvesten. Dan ga je de maatregelen wel voelen."

Toch verwacht hij dat het merendeel van de eet- en drinkgelegenheden de deuren weer zal openen voor het publiek. "Het grootste deel zal pas weer winst gaan maken als de anderhalvemeterregel voorbij is. Maar met deze maatregelen, in combinatie met de steunpakketten, komt een deel van de branche al een stuk vooruit", aldus Willemsen.

Geen twijfel over opengaan

Voorbeelden van restaurants die vanaf zaterdag weer gasten binnen verwelkomen zijn het Landsmeerse Chez Etienne en De Nachtegaal in het Brabantse Schijndel. Beide eigenaren laten weten geen seconde getwijfeld te hebben over opengaan: "We mogen ons vak eindelijk weer uitoefenen", zegt eigenaar Etienne Bode van Chez Etienne enthousiast.

Zowel het Schijndelse en Landsmeerse restaurant hebben geen seconde getwijfeld over heropening, hoewel het voor de eerstgenoemde geen winstgevende onderneming zal zijn. "Wij kunnen maar dertig tot veertig gasten ontvangen nu, terwijl we vóór corona zeker tachtig gasten konden verwelkomen in ons restaurant", zegt De Nachtegaal-eigenaar Richard van de Coevering. Daarbij mag hij een groot deel van z'n ruimte, vooral bedoeld voor grote feesten, nog niet gebruiken. "Maar met steunpakketten kunnen we het wel een beetje draaiende houden", aldus Van de Coevering.

Dat was bij de heropening van de terrassen wel anders, toen horecagelegenheden alleen tussen 12.00 uur en 18.00 open mochten. "Dat was absoluut onrendabel", zegt Bode. "Wij hebben hier geen lunchcultuur zoals in Frankrijk en Italië. Bovendien is het qua weer ook geen Aruba." Om diezelfde redenen bleef De Nachtegaal in Schijndel zelfs dicht. "We konden onze vaste kwaliteit gewoon niet bieden. Als het regende mochten gasten niet naar binnen en om 17.45 uur moesten we ze wegjagen", zegt Van de Coevering.

Kriebel in de buik

Zowel KHN-voorzitter Willemsen als de twee restauranteigenaars verwachten een druk eerste weekend. "We hebben honderden reserveringen kunnen aannemen voor de komende weken. We zitten bomvol dit weekend", zegt Chez Etienne-eigenaar Bode.

De ondernemers hebben bovenal gewoon weer zin om gasten te kunnen verwelkomen. "Het is alsof je twee weken op vakantie bent geweest en ineens weer volop aan de bak moet" zegt Van de Coevering. "Ik voel stiekem wel een kriebeltje in de buik."