Booking.com gaat alle loonsteun die het tijdens de coronapandemie ontving van de Nederlandse overheid en andere overheden terugbetalen, nadat er ophef was ontstaan over bonussen die het bedrijf had uitgekeerd aan de topmanagers. Dat bevestigt de reisgigant vrijdag in gesprek met NU.nl.

De afgelopen weken was er ophef ontstaan omdat het bedrijf 26 miljoen euro aan aandelenbonussen had uitgekeerd aan zijn management, terwijl het ook zo'n 110 miljoen euro aan staatssteun had ontvangen. 65 miljoen daarvan was loonsubsidie (NOW) vanuit de Nederlandse Staat.

Het leidde tot een debat in de Tweede Kamer over de regels rond die NOW-steun. Vrijwel de hele Tweede Kamer eiste dat Booking.com de staatssteun terugbetaalde.

In dat debat zei demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat hij gevloekt had toen hij het nieuws las, maar dat hij er juridisch niets aan kon veranderen. In de eerste NOW-ronde was het nog niet verboden om bonussen of dividenden uit te keren als een bedrijf steun ontving. Die regels zijn sindsdien wel aangepast.

'Beslissing van Booking.com is verstandig'

Booking.com heeft er na de ophef nu zelf voor gekozen om de steun volledig terug te betalen. "De vraag of we de NOW-subsidie zouden terugbetalen heeft altijd op tafel gelegen, maar was voor Booking.com een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen. Met de maatschappelijke vraag die ons nu gesteld wordt, en terwijl we op weg zijn naar herstel, halen we deze beslissing naar voren en hebben we besloten de NOW-subsidie terug te betalen", meldt het bedrijf in een reactie.

Koolmees laat weten dat hij de beslissing van Booking.com "terecht en verstandig" vindt. Hij werd vrijdagochtend al op de hoogte gesteld van de plannen.

Ook in alle andere landen geeft Booking.com de gekregen subsidies terug, meldt een woordvoerder aan NU.nl.