De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een lijst van bedrijven bekendgemaakt waar Amerikaanse beleggers niet meer in mogen investeren. Zo wil hij "verzekeren dat Amerikaans geld niet gebruikt wordt om Chinese bedrijven te steunen die de veiligheid en waarden van Amerika en zijn bondgenoten ondermijnen".

De lijst was oorspronkelijk opgesteld door Bidens voorganger Donald Trump in november vorig jaar. Die zette toen 31 Chinese bedrijven op een zwarte lijst om veiligheidsredenen. Dat leidde tot heel wat verontwaardiging bij Chinese bedrijven en machthebbers en de vraag was lang wat Biden met de lijst zou doen.

Velen hadden verwacht dat hij de lijst zou afbouwen om de relaties tussen de VS en China te verbeteren, maar dat doet hij dus niet. Hij voegt er liefst 28 bedrijven aan toe, waaronder vooral luchtvaartbedrijven en de chipproducent SMIC. Verder stonden telecomgiganten als Huawei al langere tijd op de lijst. De meeste van die bedrijven staan ook al op een andere zwarte lijst die hen verbiedt om Amerikaanse technologie te gebruiken.

De smartphoneproducent Xiaomi werd dan weer van de lijst gehaald nadat het bedrijf de Amerikaanse overheid had gedagvaard. Het ontkende alle banden met de Chinese overheid en eiste om niet langer op de lijst te staan.

Wantrouwen tegenover Chinese bedrijven

Er heerst al langer wantrouwen vanuit de VS en de rest van de wereld tegenover Chinese bedrijven. Velen onder hen zouden te nauwe banden hebben met de overheid, waardoor die andere landen zou kunnen bespioneren via die bedrijven.

De nieuwe regels rond beleggen in Chinese bedrijven gaan in op 2 augustus. Tot dan hebben Amerikanen nog tijd om hun beleggingen in de genoemde bedrijven af te bouwen.

De Chinese overheid is niet te spreken over de nieuwe lijst en zegt dat het "de nodige maatregelen gaat nemen om de rechten van Chinese bedrijven te vrijwaren".