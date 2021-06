Belgische bierbrouwers kampen met een tekort aan bierflesjes, blijkt uit een rondgang van de Belgische zakenkrant De Tijd. Door de coronacrisis zou de vraag naar flesjes zo gestegen zijn dat er nu schaarste heerst. Nederlandse brouwers lijken voorlopig nog geen last te hebben van een tekort.

Volgens de Belgische brouwers heerst er al een aantal jaren schaarste aan bierflesjes, maar de coronacrisis heeft het probleem wel versterkt. "Omdat de horeca lang gesloten was, weken de brouwers uit naar de supermarkten. Bier dat anders in vaten voor de horeca verpakt zou worden, belandde in flesjes in de supermarkt", vertelt de topman van brouwerij Huyghe, die het Delirium Tremens-bier maakt, aan De Tijd. Ook bierflesverdeler Axaglass bevestigt de trend.

Het probleem zou heel Europa treffen, klinkt het in de krant, maar Nederlandse brouwerijen lijken er nog geen last van te hebben. "Wij herkennen het beeld van een bierflesjestekort niet", zegt Eric Veldwiesch, duurzaamheidsmanager bij branchevereniging Nederlandse Brouwers, tegen NU.nl. "Dat kan te verklaren zijn door het feit dat wij hier voor 90 procent gebruikmaken van herbruikbare flessen. Een statiegeldfles gaat in Nederland gemiddeld twintig keer rond."

Al merkt hij wel dat er een verschuiving aan de gang is. "Sinds de sluiting van de horeca is de zogeheten verpakkingsmix wat veranderd. Er gaat minder bier in fusten en meer bier in glazen en blik voor in de supermarkten."

Hij merkt ook dat de levertijd voor bepaalde types flesjes langer oplopen, maar benadrukt dat dat vooralsnog niet tot problemen leidt.