Sneller dan het geluid richting New York vliegen. Als het aan luchtvaartmaatschappij United Airlines ligt, wordt dat weer mogelijk. Het bedrijf heeft een deal gesloten met Boom Supersonic voor de levering van vijftien vliegtuigen die zo'n 2.000 kilometer per uur kunnen vliegen. Liefhebbers moeten wel geduld hebben. De eerste vlucht met passagiers staat gepland voor 2029.

Supersonisch vliegen was in het verleden ook al mogelijk, met de Concorde. Dat vliegtuig is echter zo'n twintig jaar geleden van de markt gehaald, onder meer na een crash in de buurt van Parijs in 2000.

United ziet er nu toch weer brood in. De luchtvaartmaatschappij heeft vijftien vliegtuigen van Boom gekocht en een optie genomen op nog eens 35 toestellen. De vliegtuigen zijn nog in ontwikkeling, maar de producent hoopt dat het nog dit jaar met een eerste prototype de lucht in kan.

De eerste testvluchten met het definitieve model staan voor 2025 of 2026 gepland. In 2029 moet de eerste commerciële vlucht, met passagiers, plaatsvinden. Er kunnen tussen de 65 en 88 passagiers aan boord en in het begin kost een ticket ongeveer net zoveel als een businessclass ticket op een reguliere vlucht.

Het toestel moet straks in staat zijn om te vliegen met 1,7 keer de snelheid van het geluid. Dat komt neer op grofweg 2.000 kilometer per uur. Dit moet de reistijd halveren. Zo kun je met het vliegtuig in 3,5 uur vliegen van Londen naar Newark (bij New York). Een vlucht tussen Tokio en San Francisco zou nog maar zes uur zijn.

Vliegtuig is volledig duurzaam

Niet alleen is het Boom-toestel razendsnel, het moet ook duurzaam worden. Sterker nog, het plan is om het vliegtuig volledig uitstootvrij te laten vliegen door 100 procent duurzame brandstof te gebruiken. United Airlines helpt bij de productie van deze schone brandstof.

De deal komt twee weken nadat een andere producent van ultrasnelle vliegtuigen, Aerion, juist besloot om te stoppen. Het bedrijf kwam geld tekort, hoewel het de steun had van onder andere vliegtuigbouwer Boeing. Aerion richtte zich vooral op de zakelijke markt, maar heeft dus recent een punt achter deze inspanningen gezet.