Verzekeraar Aegon schikt met claimorganisaties Leaseproces en ConsumentenClaim in de langlopende aandelenlease-affaire. Bij de partijen aangesloten gedupeerden krijgen minimaal 500 euro compensatie. Het is niet duidelijk hoeveel geld Aegon precies kwijt is aan de schikking.

Het gaat om Nederlanders die in de jaren negentig een aandelenleasecontract afsloten. Bij Aegon zijn dit de zogeheten Vliegwiel- en Sprintplan-producten. Daarbij leenden mensen geld om in aandelen te beleggen.

De constructie was populair in de jaren voor het uiteenspatten van de internetzeepbel in 2000. Toen daalden de koersen, met als gevolg dat veel beleggers aanzienlijke bedragen kwijtraakten.

Jaren terug is er al eens een collectieve schaderegeling vastgesteld, maar er waren nog veel mensen die daarmee geen genoegen namen. De afgelopen jaren voerden Leaseproces en ConsumentenClaim daarom rechtszaken tegen Aegon over de bewuste producten.

De verzekeraar wil met de schikking een einde maken aan het juridisch gesteggel en duidelijkheid verschaffen aan klanten. Hoeveel mensen nu precies een vergoeding krijgen en hoeveel geld er in totaal met de schikking is gemoeid, kan een woordvoerder van Aegon niet zeggen. De claimorganisaties zijn niet direct bereikbaar voor commentaar.

Leaseproces en ConsumentenClaim peilen de komende maanden bij hun achterban of zij willen instemmen met de schikking. Om de schikking te laten doorgaan moet volgens de verzekeraar minimaal 90 procent akkoord gaan. Daarna regelen de partijen de verdere financiële afhandeling.