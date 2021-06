De Staat mag voorwaarden verbinden aan het openen van de sportscholen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald in een kort geding dat is aangespannen door de stichting Fitness Is Medicijn. De stichting wilde dat op de basiscoronaregels na geen beperkingen meer zouden gelden voor sportscholen, maar daar gaat de rechter dus niet in mee.

Bovendien moet de stichting de kosten van het geding aan de Staat betalen, die samen uitkomen op 1.683 euro.

Later op vrijdag volgt nog een andere uitspraak in een soortgelijke zaak die door een groep van zestig sportscholen is aangespannen. Ook deze groep is niet blij met de beperkingen voor de sportscholen en eist bovendien een compensatie voor de geleden schade.

In Nederland zijn de sportscholen sinds woensdag 19 mei weer onder voorwaarden open. In binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Buiten geldt ook het maximumaantal van dertig mensen voor sporten in groepen. Vanaf zaterdag 5 juni worden die regels al iets versoepeld.