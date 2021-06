Voedselprijzen wereldwijd zijn in de afgelopen tien jaar niet zo snel gegroeid als in mei, blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Daarmee stijgen de voedselprijzen inmiddels voor de twaalfde maand op rij en naderen ze het hoogtepunt van februari 2011.

De voedselindex van de FAO, waarin onder andere de prijzen van granen, vlees, melkproducten en suiker zijn meegenomen, kwam afgelopen maand uit op 127,1 punten. Dat is een kleine 5 procent hoger dan in april en maar liefst 39,7 procent hoger dan in mei vorig jaar.

De prijzen zitten met name in de lift vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Hierdoor werden, met name in het begin, toeleveringsketens verstoord. Hierdoor ontstonden tekorten, wat de prijzen omhoogduwde. Daarnaast speelde het weer ook een rol, zo zorgde aanhoudende droogte er bijvoorbeeld in Brazilië voor dat minder koffie en soja geoogst kon worden.

De voedselprijzen stegen in mei verder, omdat de vraag nog altijd sneller toeneemt dan het aanbod. Hierdoor nadert de FAO-voedselindex het hoogtepunt van februari 2011 op 7,6 procentpunten. De index noteerde destijds 134,7 punten.