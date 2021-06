Het aantal starters in de horeca ligt weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) vrijdag. De afgelopen drie maanden steeg het aantal starters, met een duidelijke piek in maart. Ondertussen daalde het aantal startende webshops juist.

Het aantal starters in de sector daalde aan het begin van de crisis stevig om vervolgens weer op te krabbelen. "De horeca heeft een extreem lastige tijd achter de rug. Dat het aantal starters desondanks relatief hoog is gebleven, zit hem vooral in de enorme groei van afhalen en bezorgen", zegt Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Hij verwacht dat ook de rest van de horeca een comeback zal maken als de versoepelingen van de coronamaatregelen worden doorgezet.

Het aantal startende webshops is in mei gedaald naar ruim tweeduizend, het kleinste aantal sinds april 2020. Tijdens de coronacrisis werden er vrijwel elke maand meer dan drieduizend nieuwe webshops opgezet. "Het starten van een webshop was een alternatief voor mensen die zonder werk zaten of wiens bedrijf gesloten was", zegt Knoben. "Nu de maatschappij steeds meer opengaat, verwacht ik dat de groei van het aantal webshops sterk zal afvlakken. Voor veel mensen was dit meer noodzaak dan droom."

Het totale aantal startende ondernemingen was in mei 18.282, een toename van 8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee komt het totale aantal starters ook op het niveau van voor de coronapandemie.