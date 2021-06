Veel winkels die lange tijd gesloten moesten blijven, zien sinds de heropening van eind april de omzet de hoogte in schieten. Kleding en meubelzaken zagen hun inkomsten met respectievelijk 71 en 85 procent stijgen; elektronicazaken en sportwinkels noteerden zelfs een ruime verdubbeling. Dat blijkt uit transactiecijfers die ABN AMRO vrijdag heeft gepubliceerd.

Sinds 28 april mogen consumenten weer zonder afspraak naar binnen bij niet-essentiële winkelen. Daarvoor konden klanten alleen online bestellen en afhalen, en later ook langskomen op afspraak. In de winter waren de winkels zelfs tijdelijk helemaal dicht.

Winkeliers hebben sinds de versoepelingen hun kassa's behoorlijk vaak horen rinkelen. De grootste stijging was voor elektronicazaken. Daar kwam sinds eind april gemiddeld 121 procent meer omzet binnen dan in de weken daarvoor. De klant wist ook sportwinkels goed te vinden de laatste weken, met een plus van 114 procent.

Bij kledingwinkels gaan de verkopen dus ook crescendo. Opvallend is dat die stijging deels ten koste gaat van de online omzet. Sinds de versoepelingen van 28 april kochten we 8 procent minder kleding via het web, blijkt uit de transactiegegevens van ABN. "Er lijkt dus een duidelijke groep consumenten te zijn die liever kleding in de winkel ziet en past dan dat zij deze online kopen", klinkt het in een toelichting van de bank.

Door de stijging van de afgelopen weken ligt de omzet bij reguliere kledingwinkels nog maar 8 procent onder het niveau van voor de pandemie.

Supermarkten voelen heropening terrassen

De versoepelingen pakten niet voor alle sectoren goed uit. Zo zagen supermarkten en speciaalzaken, bijvoorbeeld slagers en groentezaken, de inkomsten wat afnemen sinds de terrassen 28 april weer open gingen. De daling kwam uit op respectievelijk 2 en 5 procent.

Toch hoeven de betreffende branches niet te treuren. Volgens ABN liggen de inkomsten nog altijd flink hoger dan in dezelfde periode van 2019, toen van de pandemie nog lang geen sprake was. Supermarkten hadden de afgelopen weken gemiddeld 21 procent meer omzet dan twee jaar eerder, terwijl dat bij de speciaalzaken maar liefst 51 procent was.