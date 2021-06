Nu de ene na de andere bedrijfstak weer open gaat, rijst een nieuw probleem: een schreeuwend tekort aan personeel. Door de lockdown hebben veel medewerkers hun baan bij bijvoorbeeld festivalorganisaties en restaurants opgezegd om elders aan de slag te gaan. Daardoor kampen de bedrijven nu met veel openstaande vacatures. "We komen echt duizenden mensen tekort", zegt directeur Berend Schans van de VNPF, die opkomt voor de belangen van poppodia en organisatoren van festivals.

Bij de uitbraak van de epidemie in maart 2020 werden meteen alle concerten en festivals afgelast. Nu pas, ruim een jaar later, lijkt weer zicht te komen op nieuwe evenementen. Op 5 juni mogen concertzalen weer open en vanaf 30 juni mogen er festivals worden georganiseerd.

Ook andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld de horeca, zijn hard geraakt door de lockdown. Zij moesten maandenlang dicht blijven en zelfs bij de verdere heropening van aanstaande zaterdag zijn er nog altijd beperkingen. Tienduizenden medewerkers van de getroffen bedrijven stapten sinds de uitbraak van COVID-19 dan ook over naar sectoren waar wel werk was.

Daardoor is er nu sprake van een ernstig personeelstekort, zegt de VNPF. Uit cijfers van poppodia blijkt dat vorig jaar gemiddeld 20 procent van het personeel is wegbezuinigd. "Bij sommige organisaties zelfs meer dan de helft. En dat is doorgezet in 2021", legt Schans uit. Voor de coronacrisis werkten er bij concertzalen 8.596 medewerkers, van wie er waarschijnlijk ruim zeventienhonderd moesten vertrekken door reorganisaties, al was een deel hiervan vrijwilliger.

Festivalorganisaties bezuinigden nog meer

In de festivalsector waren de bezuinigingen nog veel groter. "Exacte cijfers ontbreken. Maar omdat die bedrijfstak nog harder getroffen is dan poppodia en ze relatief minder overheidssteun hebben ontvangen, durf ik wel te stellen dat het daar nog ernstiger is gesteld, ook gezien de ontslagen bij bijvoorbeeld Mojo Concerts en ID&T."

Schans denkt dat al die vertrokken medewerkers niet zomaar terugkeren. "We hebben afgelopen jaar veel mensen gesproken die voor een carrièreswitch zijn gegaan. Ik verwacht dat 40 tot 50 procent van het personeel niet terugkeert naar de live-sector."

Kunnen organisatoren dan überhaupt wel festivals organiseren, zodra dat weer mag? Schans gaat ervan uit dat veel organisaties "hun knopen tellen en goed afwegen wat de risico's voor heropening zijn. Je organiseert natuurlijk niet iets dat je niet aan kan."

Tekort horecapersoneel wellicht groter dan voor corona

Ook bij de horeca verwachten ze grote problemen met het vinden van genoeg medewerkers. "Ondernemers geven aan zich zorgen te maken over de personele bezetting als de horeca straks weer open is", meldt belangenvereniging KHN. " 37 procent geeft aan dat het niet mee zal vallen om genoeg mensen te vinden en 21 procent denkt zelfs dat er tekorten ontstaan."

Er was al sprake van een tekort voor de uitbraak van de pandemie. Ook tussen de twee lockdowns in merkten restaurants dat het lastig was om aan keukenpersoneel te komen. "Veel mensen zijn uitgestroomd naar andere sectoren en die krijg je niet zo snel meer terug. Daardoor lijken er nog grotere tekorten te ontstaan dan voor de crisis", aldus de horecavereniging.

UWV ziet stijging aantal vacatures

Rob Witjes is arbeidsmarktspecialist bij UWV en zag de afgelopen tijd dat het aantal vacatures flink opliep, onder meer voor horecapersoneel. "Al toen de eerste berichten kwamen dat cafés en restaurants misschien deels open zouden gaan in maart en april, zagen we dat er steeds meer vacatures bij kwamen. En ook nu zien we het aantal behoorlijk stijgen."

Witjes denkt dat vooral veel personeel dat op tijdelijke contracten werkte, zijn heil elders is gaan zoeken, met name in de tweede lockdown. Hij verwacht dat het voor bedrijven die nu weer opengaan, niet meevalt om nu nieuwe medewerkers te vinden.

"De concurrentie is best groot. Je concullega's gaan tegelijkertijd op zoek naar personeel, dus je zult meer moeite moeten doen. Werkgevers die tijdens de lockdown goed contact hebben gehouden met vertrokken medewerkers, kunnen deze wellicht makkelijker terugkrijgen. Maar zo niet, dan wordt het toch wat lastiger."