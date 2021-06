Een derde van de vrachtwagenchauffeurs en een vierde van de buschauffeurs in Europa valt soms bijna in slaap achter het stuur. Dat stelt de European Transport Workers' Federation (ETF) in een donderdag verschenen rapport. Vakbond FNV bevestigt dat dit ook in Nederland een probleem is.

Voor het onderzoek zijn 2.861 chauffeurs ondervraagd. De ETF is een vakbondskoepel die tweehonderd Europese transportbonden vertegenwoordigt.

Zo'n 60 procent van de vrachtwagenchauffeurs en 66 procent van de buschauffeurs gaat regelmatig oververmoeid de weg op, staat in het rapport. Ongeveer een kwart van de chauffeurs heeft ooit bijna een verkeersongeluk veroorzaakt door vermoeidheid.

Om dergelijke problemen te voorkomen, zijn er strikte rij- en rusttijden. Maar niet elk bedrijf houdt zich hieraan. De vakbondskoepel adviseert beleidsmakers en werkgevers dan ook om spoedig maatregelen te treffen en de werkomstandigheden voor chauffeurs te verbeteren.

FNV bevestigt dat er regelmatig sprake is van oververmoeidheid onder Europese chauffeurs. De vakbond ziet verder dat ook de werkomstandigheden van Nederlandse truckers verslechteren.

"We merken dat Nederlandse chauffeurs fysieke en mentale gezondheidsklachten ondervinden. Vrachtwagenchauffeurs die in de detailhandel werken, moeten bijvoorbeeld in hun rust rolcontainers de winkel in tillen, omdat alles zo strak gepland is", zegt een woordvoerder.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt niet over specifieke landelijke cijfers te beschikken en kan daardoor niet inschatten in hoeverre dit onderzoek representatief is voor de Nederlandse transportsector.