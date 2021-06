De Nederlandse huizenprijzen zijn sinds het begin van de coronacrisis met 11,3 procent gestegen. Dat is een stuk harder dan in andere landen, blijkt donderdag uit de Global House Price Index van onderzoeksbureau Knight Frank Research. In de 56 landen die daarin zijn meegenomen, zijn de huizenprijzen met gemiddeld 7,3 procent opgelopen.

Nederland komt daarmee in de top tien van landen waar de huizenprijzen het snelst zijn gestegen. Op de eerste plek van die ranglijst staat Turkije, waar de prijzen in het afgelopen jaar met 32 procent zijn gestegen. Nieuw-Zeeland staat op de tweede plek met een prijsstijging van ruim 22 procent en Luxemburg volgt met een stijging van ruim 16 procent.

Volgens onderzoeksbureau Knight Frank Research zijn de huizenprijzen voor de financiële crisis voor het laatst zo hard gestegen. De huidige stijging is het gevolg van fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen die zijn genomen om economieën wereldwijd te ondersteunen. Door de lage rente kunnen mensen meer geld lenen voor een huis, waardoor de prijzen stijgen.

Opvallend is dat er in de lijst van 56 landen slechts 4 landen zijn waar de huizenprijzen niet zijn gestegen. In Maleisië, Marokko, India en Spanje daalden de prijzen met minder dan 2 procent. Het onderzoeksbureau denkt dat dit komt doordat er in die landen strenge lockdowns van kracht waren, zorgen over de economie bestonden of een te groot aanbod van huizen was.