Door de versoepelingen wordt het langzaamaan steeds drukker op de weg. Toch zitten we nog altijd minder vaak in de auto dan voor de pandemie. Ook staan we veel minder lang in de file dan twee jaar geleden, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.

Kort na de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 waren de wegen vrijwel leeg. Thuisblijven en -werken was het devies en daar werd volop gehoor aan gegeven. Na enige tijd werd het weer wat drukker op de weg, maar in het najaar kwam daar een tweede lockdown achteraan. Opnieuw nam het verkeer af.

Nu Nederland weer beetje bij beetje opengaat, is duidelijk te zien dat we weer terug in de auto stappen. Aan het begin van dit jaar was het zo'n 30 procent minder druk dan in dezelfde periode in 2019. In de afgelopen drie weken is dat verschil teruggelopen tot 15 procent. Dan gaat het vooral om personenauto's, vrachtwagens zijn er juist nog meer dan voor de pandemie.

"Dat er nu meer personenauto's rondrijden dan in januari, komt allereerst doordat er steeds meer open gaat, bijvoorbeeld winkels en terrassen", legt Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat uit. "Maar het komt ook doordat het in de loop van het voorjaar altijd drukker is dan aan het begin van het jaar. Waar dat door komt, weten we niet precies."

Aantal files is nog altijd beperkt

Toch zorgt de recente toename van het verkeer er niet voor dat we weer volop in de file staan. "De meeste files ontstaan doordat de wegen de drukte niet aankunnen. Daardoor zorgt een beetje minder auto's al meteen voor flink minder files. Als het 8 tot 10 procent minder druk is, scheelt dat al heel veel", vertelt Fleuren.

De afgelopen weken, waarin er dus 15 procent minder auto's reden dan normaal, stonden we zo'n 70 procent minder in de file. Dit betekent dat als je normaliter in deze tijd tien uur per week in de file staat, je nu drie uur hieraan kwijt bent. "Vooral de beruchte ochtend- en avondspits zijn nog lang niet zo erg als voor corona."