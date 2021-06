De Duitse economie, de grootste van Europa, groeit dit jaar met 4 procent, voorspelt minister van Economie Peter Altmaier. Hij ziet een boomende economie als de coronamaatregelen worden opgeheven.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Duitsland, de meestgebruikte maatstaf voor de economische activiteit in een land, zakte het afgelopen jaar 4,9 procent in. Dat was de sterkste krimp sinds de financiële crisis in 2009, maar Duitsland deed het wel iets beter dan andere Europese landen. Nederland deed het nog iets beter, want bij ons kromp de economie 3,7 procent.

Maar nu verwacht Altmaier dus dat de economie het stilaan beter gaat doen, mede door de verschillende steunpakketten. "Vandaag kunnen we zeggen dat de economische motor weer loopt", zei hij donderdag aan journalisten. "We zijn ervan overtuigd dat de economie dit jaar zeker 3,5 procent zal groeien en ik denk dat zelfs 4 procent mogelijk is."

Duitsland laat net als vele andere landen stukje bij beetje de coronamaatregelen los nu de besmettingscijfers dalen en de vaccinatiecampagne op stoom komt. Woensdag zette het land in één dag 1,2 miljoen vaccinaties. 44,6 procent van de Duitse bevolking heeft intussen één prik gehad.