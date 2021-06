Het kabinet schat de kosten om iedereen die op vakantie wil in juli en augustus een gratis PCR-test te laten doen op 350 miljoen euro. Dat maakt het dinsdag bekend.

De bedoeling is om iedereen die nog niet volledig gevaccineerd is deze zomer toch op reis te kunnen laten gaan door middel van een gratis PCR-test. De test wordt wel alleen maar vergoed bij vertrek. Als je er bij terugkomst nog één nodig hebt, moet je die zelf betalen.

Met de test kun je een Europees digitaal COVID-certificaat krijgen. Daarmee is het mogelijk om binnen Europa te reizen onder bepaalde voorwaarden.

Het plan om de testkosten te vergoeden, wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt, maar het kabinet komt nu al met de schatting dat het de begroting 350 miljoen euro zal kosten. Ook waarschuwt het kabinet de Tweede Kamer dat het niet is uit te sluiten dat "de uitvoering naar de huidige inzichten onrechtmatigheden en frauderisico's met zich mee zal brengen".

Drie opties: compensatie, aanbesteding of GGD-tests

Voor de uitvoering wordt naar een combinatie van drie mogelijkheden gekeken. De eerste is reisorganisaties testen laten afnemen, en hen daarvoor te compenseren. Zij hebben immers al een testinfrastructuur, redeneert het kabinet. Probleem is dat dat niet voor alle reisorganisaties geldt, waardoor het door Europa kan worden gezien als staatssteun.

Een andere mogelijkheid is een aanbesteding, maar dat duurt doorgaans vier tot zes weken. Het is dan maar de vraag of het op tijd rond is voor de vakantieperiode die het kabinet voor ogen heeft.

De derde mogelijkheid is om overcapaciteit van de GGD's te gebruiken. Daarbij is de vraag of die voldoende kan zijn om aan alle vraag te voldoen. Zo niet, dan moet er alsnog commerciële testcapaciteit worden ingezet. Daar komt bij dat de GGD's betwijfelen of deze vorm van testen "valt onder de doelstelling van de GGD (publieke gezondheidszorg)", schrijven ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.