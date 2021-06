De activistische belegger Engine No. 1, die zich focust op het klimaat, krijgt een extra zetel in de raad van commissarissen van het ExxonMobil, meldt het Amerikaanse oliebedrijf. Eind mei werd al bekend dat de klimaatgroep twee zetels in de wacht had gesleept.

Engine No. 1 heeft sinds december 0,02 procent van het moederbedrijf van Esso in handen en zet de oliegigant al langer onder druk over zijn klimaatbeleid. De groep vindt dat het bedrijf nog te veel investeert in fossiele brandstoffen en wil een manager aanstellen die het kan omvormen tot een klimaatvriendelijker bedrijf.

Op de aandeelhoudersvergadering vorige week woensdag werd al bekend dat Engine No. 1 twee commissarissen mocht leveren, maar nu komt daar dus ook een derde bij. Dat de groep nu drie zetels bezet in de raad zal het bedrijf waarschijnlijk sterk onder druk zetten om zijn klimaatbeleid te herzien.

ExxonMobil benadrukte vorige week woensdag dat het al maatregelen neemt in de strijd tegen klimaatverandering. Zo investeerde het bedrijf 3 miljard dollar (2,5 miljard euro) in onderzoek naar CO2-opslag en andere manieren om zijn uitstoot te verminderen.

De Amerikaanse oliereus is niet het enige bedrijf waar zaken veranderen op klimaatvlak. De Nederlands-Britse oliegigant Shell kreeg vorige week woensdag van een Nederlandse rechter te horen dat het bedrijf zijn CO2-uitstoot bijna moet halveren tegen 2030. Daarnaast werd bij concurrent Chevron gestemd voor een klimaatresolutie van de activistische groep Follow This. De motie roept het bedrijf op harde doelen te stellen om de CO2-uitstoot te verminderen.