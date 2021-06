Sinds de coronazelftests bij drogisterijen en apotheken te koop zijn, zijn er zo'n drie miljoen over de toonbank gegaan. De prijs van een test voor thuis is sinds medio april meer dan gehalveerd, blijkt uit gegevens van marktonderzoeker IRI, die NU.nl heeft opgevraagd.

Vanaf eind maart kwamen de coronazelftests te koop bij de apotheken, twee weken later volgden de drogisterijen, supermarkten en benzinestations. De piek in de verkopen vond plaats toen Nederland nog volop in de derde coronagolf zat, met ruim 744.000 verkochte tests in een week tijd aan het einde van april en begin van mei.

"Toen kwamen ze ook breed beschikbaar en was er veel aandacht voor", zegt Tim Janssen van IRI, dat geen cijfers heeft over de verkopen bij de apotheken. "De supermarkten en drogisten zijn de meest toegankelijke kanalen", meent Janssen. "Bij de benzinepompen worden ze ook verkocht, maar dat zijn hele kleine aantallen op het totaal."

Sinds de piek aan het begin van mei daalt het aantal verkochte tests, tot zo'n 375.000 vorige week. De prijs is in de tussentijd meer dan gehalveerd. "Van 6,31 euro toen de supermarkten en drogisterijen begonnen met de verkoop, tot 3,05 euro per test nu", zegt de onderzoeker van IRI. "De prijs daalde naarmate de beschikbaarheid toenam."

De coronazelftest worden doorgaans per stuk verkocht. Bijna 90 procent van de tests die verkocht worden, gaat per stuk. "Een op de tien consumenten koopt er meteen vijf. De verpakkingen met 25 stuks worden nauwelijks verkocht."

De verdeling tussen de supermarkten en de drogisterijen is zo goed als fiftyfifty. "Van die verkopen verloopt 2 procent online."