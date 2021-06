Organon, dat vooral bekendstaat als producent van anticonceptiepillen, is sinds donderdag weer terug in het Noord-Brabantse Oss, waar het honderd jaar geleden allemaal begon. In 2009 werd het bedrijf overgenomen door het Amerikaanse MSD, maar dat splitst nu een deel van zijn activiteiten opnieuw af.

Organon blijft wel een onderdeel van MSD, maar gaat verder als verzelfstandigd bedrijf onder de hoede van de Amerikaanse farmagigant. Het bedrijf zal zo'n zestig medicijnen en andere producten maken, vooral gericht op de vrouwelijke gezondheid.

"Het is een unieke kans om een nieuw bedrijf te bouwen dat toonaangevend is op het gebied van de vrouwelijke gezondheid", zegt Petra Willems, de directeur van Organon Benelux. "Er is een noodzaak om te kijken naar ziektebeelden en omstandigheden die alleen vrouwen raken, of vrouwen onevenredig vaker raken dan mannen."

Ook de anticonceptiepil, waar Organon wereldwijde bekendheid mee vergaarde, zal nog steeds in Oss geproduceerd worden. De producten die Organon maakt, worden verkocht in 140 landen.

Organon krijgt donderdag ook meteen een notering aan de Amerikaanse beurs. In de middag (Nederlandse tijd) luidt de CEO de openingsbel in New York, waarna het bedrijf aan zijn beursavontuur kan beginnen.

Naast in Oss heeft Organon ook nog een vestiging in Amsterdam en twee fabrieken in België. Samen werken er zo'n tweeduizend mensen voor het nieuw opgerichte bedrijf.