De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens over hoeveel er dit jaar gevangen mag worden van de vissoorten die ze samen beheren. Dat schept duidelijkheid voor de vissers, die sinds januari steeds met voorlopige vangstlimieten moesten werken. De verdeling van de visvangst was een van de moeilijkste vraagstukken van de Brexit-onderhandelingen.

Net voordat de Britten op 1 januari de EU ook in de praktijk verlieten, wisten Londen en Brussel overeenstemming te bereiken over hun verdere betrekkingen. Maar toen was er niet genoeg tijd meer om af te spreken hoeveel tong, kreeft, tarbot en andere vis in 2021 mocht worden gevangen. Ze stelden daarom voorlopige limieten vast.

Nu ligt er alsnog een akkoord over "75 gedeelde vissoorten voor 2021 en enkele diepzeesoorten voor 2021 en 2022", zegt de Europese Commissie. Wat Nederlandse vissers precies toevalt, is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt een dezer dagen ondertekend.

"Dit bewijst dat twee partners aan weerszijden van het Kanaal overeenkomsten kunnen sluiten en stappen kunnen zetten als ze samenwerken", stelt verantwoordelijk Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius. Londen en Brussel moeten sinds dit jaar jaarlijks nieuwe afspraken over de verdeling van de vis maken.

In maart werden het VK, de EU en Noorwegen het al eens over een verdeling voor de noordzeevis die zij beheren.